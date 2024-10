Appalti: inchiesta su consulenze Ernst & Young ‘pilotate’, sei indagati

15 Ottobre 2024

Milano, 15 ott. (Adnkronos) – Sono sei gli indagati nell’indagine che riguarda una presunta turbativa d’asta relativa ad appalti di consulenza assegnati da Regione Lombardia a Ernst & Young, società specializzata nei servizi di assistenza legale e fiscale alle imprese e alla pubblica amministrazione. Gli indagati hanno legami con la società, nessuno è un dipendente regionale, si apprende da fonti investigative. La Regione Lombardia è parte lesa.

In questo momento il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Milano sta perquisendo gli uffici di Ernst & Young a Milano e Roma e in Regione Lombardia. Presso l’ente regionale – Direzione centrale Bilancio e Finanza, sono inoltre in corso operazioni di acquisizione documentazione disposte dai pm Sergio Spadaro e Giordano Baggio in forza alla procura europea.