Assolombarda: “Lombardia decima in Europa per livello di Pil, +6,7% tra 2019 e 2023”

21 Ottobre 2024

Milano, 21 ott (Adnkronos) – La Lombardia, tra il 2019 e il 2023, ha fatto registrare la più forte crescita economica rispetto al pre pandemia con +6,7% di Pil, posizionandola in decima posizione a livello europeo per livello di prodotto interno lordo, poco meno dell’Irlanda e più dell’Austria. Lo mostrano i dati contenuti in un report di Assolombarda dal titolo “I primati di un territorio motore d’Europa”.

La regione ha fatto registrare la più forte crescita per abitante nello stesso periodo, pari a +7,1% di Pil pro-capite, ampiamente sopra la Francia e appena sotto Germania e Finlandia.

A confronto con i 27 Paesi dell’Unione europea, la Lombardia è al dodicesimo posto per export, oltre il doppio di Finlandia e Portogallo.