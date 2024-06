Autonomia: Boccia, ‘grazie a presidente Confindustria Bari-Bat per dono Costituzione’

21 Giugno 2024

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Oggi alla fine della conferenza stampa di presentazione di DigithON 2024, che si è svolta nella sede di Confindustria a Bari, il presidente Fontana ha voluto donarmi il piccolo volume Treccani della Costituzione leggendo a tutti l’articolo 12 della Costituzione italiana, quello sul tricolore. Voglio ringraziare il presidente, oltre che per la fondamentale collaborazione al comune progetto, per questo piccolo ‘regalo’ di oggi. Si tratta, alla luce di quanto è avvenuto in Parlamento questa settimana, di un gesto davvero significativo, che conferma la sensibilità di Confindustria per l’unità del Paese e per i valori della nostra Costituzione”. Così il presidente dei senatori Francesco Boccia.