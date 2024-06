Autonomia: Conte a parlamentari maggioranza del Sud, ‘fate bene cittadini, non partito’

21 Giugno 2024

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Con il progetto dell’autonomia differenziata le risorse per il Sud diminuiranno sempre di più per la sanità, l’istruzione, trasporti, infrastrutture”. Così Giuseppe Conte in una video sui social.

“Bisogna fare un appello a tutti i parlamentari -aggiunge il leader M5S- anche a quelli della maggioranza” che sono stati eletti al Sud: “Dovete rispondere del bene dei cittadini, non del bene del partito. Non dovete fare accordi alle spese del Sud”.