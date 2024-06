Autonomia: Faraone (Iv), ‘da Lega nuova e inaccettabile forzatura’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “La richiesta di inversione dei lavori da parte del gruppo della Lega rappresenta un’inaccettabile forzatura”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. ”Dopo i fatti gravissimi della scorsa settimana -ha sottolineato Faraone- non si poteva riprendere come se nulla fosse accaduto. Oltre ai provvedimenti che sono stati presi dalla presidenza, mi sarei aspettato che un’eventuale richiesta di inversione dei lavori sarebbe stata sviluppata all’interno della conferenza dei capigruppo. E invece così non è stato. Allo spettacolo indegno della scorsa settimana, si aggiunge così una nuova prova muscolare, un gesto di rottura con cui la maggioranza ribadisce il suo totale disprezzo per le forme della democrazia e i diritti dell’opposizione”, ha concluso.