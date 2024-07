Autonomia: Lupi, ‘non spacca Italia ma favorisce sviluppo anche per Sud’

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “L’autonomia differenziata fu voluta ed approvata dal governo di centrosinistra nel 2001, sostenuta fino allo scorso anno anche da molti governatori di sinistra, gli stessi che oggi promuovono i referendum per abrogarla. L’applicazione della riforma non spacca l’Italia, anzi, crea opportunità di sviluppo anche per il Meridione. Naturalmente sarà compito del Parlamento vigilare sulla sua applicazione, che dovrà essere equa e garantire a tutte le regioni gli stessi servizi essenziali”. Lo afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.