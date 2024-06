Autonomia: Pd chiede inversione lavori Camera, ‘non tradite vostri elettori Sud’**

11 Giugno 2024

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Il Pd ha chiesto l’inversione dell’ordine dei lavori alla Camera senza proseguire quindi nell’esame dell’autonomia differenziata. “Il Sud – ha detto in aula Marco Sarracino- ha votato in massa contro l’autonomia differenziata e voi non potete non vederlo”.

“Facciamo appello ai parlamentari del Sud di centrodestra: ribellatevi, non tradite i vostri elettori, il Sud vi ha voltato le spalle. Se proprio non volete ascoltare il Pd ascoltate la Cei invece di insultarla perchè non si piega al pensiero unico, ascoltate i vostri amministratori o il ministro Crosetto che oggi in un’intervista ha detto che non sa quanto questo progetto sia centrale nell’evoluzione della Lega. Noi oggi vi stiamo offrendo l’opportunità di non spaccare la nostra proposta di inversione dei lavori”. Alla richiesta del Pd si sono unite anche le altre opposizioni.