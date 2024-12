Autonomia: Pd, mozione per stop intese Calderoli dopo rilievi Consulta**

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Il gruppo del Pd, raccogliendo le firme, ha depositato una mozione, che venga calendarizzata al più presto, che impegna il governo per dare attuazione a quanto stabilito dalla Consulta, perché Calderoli ha detto di voler andare avanti”. Lo dice Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, intervenendo in Aula. “Si voti lo stop al ministro Calderoli per le intese fino a quando non saranno recepiti tutti i rilievi della Corte Costituzionale”. Mozione che è stata firmata anche dal M5S: “Serve un dibattito ampio sull”Autonomia”, ha spiegato il capogruppo Stefano Patuanelli, intervenendo dopo Boccia.