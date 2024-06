Autonomia: Speranzon (Fdi), ‘risultato storico per il Veneto e l’Italia’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Questa notte la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura la legge sull’autonomia, già passata in Senato. Un risultato storico per il Veneto e per tutta l’Italia, dato che l’autonomia differenziata sarà un’opportunità per tutte le regioni. Abbiamo realizzato una delle riforme più importanti del nostro programma di governo, mantenendo un impegno preso con gli elettori”. Così il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Le accuse di rappresentare un ostacolo per l’autonomia che sono state rivolte a Fratelli d’Italia nel corso degli anni crollano miseramente di fronte all’evidenza: solo grazie a questo governo, guidato da Giorgia Meloni e con Fratelli d’Italia come forza politica maggioritaria, l’autonomia è diventata legge”, osserva l’esponente veneto di Fdi, che conclude: “Con l’autonomia differenziata e il premierato si rafforzano i territori, si rendono più stabili i governi e più efficiente l’architettura istituzionale dello Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della volontà dei cittadini, che finalmente potranno scegliere da chi essere governati senza bisogno di giochi di palazzo che alimentano soltanto la sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche”.