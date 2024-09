Bce: Tajani, ‘tagliare costo del denaro dello 0,50%, non sia solo guardiano inflazione’

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Serve una decisa azione della Banca centrale europea, mi riferisco al taglio del costo del denaro che deve essere almeno dello 0,50 per cento se vogliamo facilitare l’accesso al credito per le imprese e le famiglie. Servirebbe anche una riforma anche del Trattato istitutivo, la Banca centrale europea dovrebbe essere non soltanto il guardiano dell’inflazione, ma dovrebbe essere il governo della moneta che favorisce l’economia reale e la crescita”. Lo dice il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.