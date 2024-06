Bce: Tajani, ‘tagliare tassi dello 0,50’

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Bene se tagliano” i tassi dello 0,25, “ma non è assolutamente sufficiente, deve servire almeno in tempi ravvicinati un ulteriore taglio almeno dello 0,25, vale a dire che nel giro di poche settimane bisognerebbe tagliare dello 0,50. Questo è un modo per agevolare il credito per le imprese piccole ma anche per le famiglie italiane ed europee”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite della Confesercenti.