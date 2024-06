Buchmesse: Pd, ‘da Sangiuliano ingerenze e amichettismo, in Ue ‘caso Italia”

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Un gruppo di autori italiani ha annunciato l’imminente invio di una lettera ai presidenti dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e della Fiera del Libro di Francoforte (Buchmesse), per esprimere preoccupazioni riguardo alle modalità e alle scelte del governo italiano per la partecipazione del nostro paese a una delle più importanti manifestazioni culturali europee”. Così la capogruppo democratica in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.

“Questa lettera è l’ennesima conferma del maldestro tentativo del ministro della Cultura, Sangiuliano, di utilizzare il proprio incarico per portare avanti decisioni di parte compromettendo l’indipendenza, l’integrità ed il prestigio delle istituzioni culturali italiane con nomine dettate da amichettismo e appartenenza politica e scelte punitive nei confronti di interi settori culturali percepiti dal ministro come ostili. Questa vera e propria ingerenza politica nelle scelte culturali – aggiunge la democratica – rappresenta una seria minaccia alla libertà di espressione artistica e danneggia gravemente l’immagine dell’Italia sulla scena internazionale dove si parla ormai apertamente di un ‘caso Italia’”.