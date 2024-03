C. sinistra: Tridico, ‘possibile alleanza con centro ma non questi leader bulli’

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “L’alleanza con un centro moderato è possibile. Ma penso che qui ci siano dei leader, in questo centro liberale, che non sono moderati ma estremisti e al limite del bullismo. Anche vedendo le dichiarazioni in queste ore di dirigenti ipoteticamente moderati. In teoria comunque il centro moderato può e deve far parte di un campo largo progressista: ma con questi leader, ripeto, mi sembra impossibile”. Lo afferma Pasquale Tridico, ex presidente Inps e prossimo candidato alle Europee per il Movimento 5 stelle, in un’intervista a ‘La Repubblica’.

“Ha fatto bene Conte -aggiunge- a dire che ci sono stati in Basilicata impallinamenti e ricatti di chi voleva piegare la coalizione ai suoi scopi personali. Si deve partire dai temi. Ad esempio come abbiamo fatto con il salario minimo. Prima i temi, poi i nomi. Anche in Piemonte il Movimento non ha fatto nomi, prima ha chiesto di parlare di temi. Ma lì un pezzo del Pd, locale soprattutto, ha voluto fare una fuga in avanti. Non penso comunque sia questa la linea della segretaria Elly Schlein”.