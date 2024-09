Calcio: Bagni, ‘scudetto? Inter più attrezzata ma Napoli se la gioca e ha un Conte in più’**

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – “Conte ereditava una squadra in difficoltà dopo le macerie dello scorso anno, chiuso al decimo posto e in poco tempo ha fatto un lavoro eccezionale. Ha ridato fiducia a giocatori in difficoltà, ha compattato il gruppo, ha dato regole ferree che tutti seguono e un gioco magari non spettacolare ma efficace e molto solido. Non pensavo che in così poco tempo riuscisse a far svoltare la squadra, è stato davvero bravo”. Così all’Adnkronos l’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni commenta l’ottimo inizio di stagione della squadra azzurra, prima in classifica con 13 punti dopo 6 giornate.

“Ora c’è un calendario favorevole, Como e Lecce in casa e Empoli in trasferta e ci potrebbero essere i margini per una mini fuga -sottolinea Bagni-. Per lo scudetto la più attrezzata è indubbiamente l’Inter ma le Coppe tolgono e toglieranno tanto ai nerazzurri e di questo il Napoli può approfittare e poi ha un Conte in più”. Sarà Inter-Napoli per il titolo? “Potrebbe essere una lotta a tre con la Juventus, perché la squadra bianconera non è da sottovalutare. Motta ha iniziato così, così ma ha grandi margini di miglioramento. La stagione della Juve dipenderà da Koopmeiners, se Thiago riuscirà a farlo rendere al massimo dietro le punte, la squadra farà un grande salto di qualità e se la giocherà fino alla fine”.