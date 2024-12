Calcio: elezioni Figc, Gravina unico candidato a presidenza**

30 Dicembre 2024

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Gabriele Gravina è l’unico candidato alla presidenza della Figc per il prossimo quadriennio. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti il 25 dicembre. L’assemblea elettiva è in programma il prossimo 3 febbraio presso il Rome Cavalieri a Roma. All’ordine del giorno l’elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto federale; l’elezione del Presidente Federale; l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.