Calcio: Gravina, ‘abbiamo chiesto al Governo un aiuto sui principi ai quali attenerci’**

9 Maggio 2024

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo ribadito la nostra assoluta condivisione sull’obiettivo che è comune, cioè quello di dare maggiore stabilità alla gestione economico-finanziaria e su questo non ci sono assolutamente dubbi. Non condividiamo lo strumento. Abbiamo ribadito che negli ultimi vent’anni la Covisoc ha lavorato non bene ma benissimo”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dell’incontro al Ministero per lo Sport e i Giovani sulla vigilanza nello sport. “Negli ultimi 20 anni abbiamo solo due ricorsi accolti al Tar e due al Consiglio di Stato -sottolinea il numero uno del calcio italiano-. Abbiamo chiesto al governo di assisterci, di aiutarci e quindi oltre al Coni eventualmente il dipartimento dello sport potrebbe stabilire come avviene in Spagna, come sta avvenendo in Inghilterra, dei principi ai quali noi possiamo attenerci”.