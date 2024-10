Calcio: inchiesta curve, a giorni atti procura Milano alla Figc

8 Ottobre 2024

Milano, 8 ott. (Adnkronos) – La settimana prossima la procura di Milano invierà gli atti alla Figc che subito dopo gli arresti che hanno azzerato i direttivi delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali aveva chiesto la documentazione per verificare la correttezza delle società sportive, parti offese nell’indagine che ha portato a 19 arresti. Dopo un’attenta selezione degli atti dell’indagine affidata ai pm della Dda Sara Ombra e Paolo Storari, le carte saranno quindi inviate a Roma per essere valutate dalla giustizia sportiva.

Sul fronte delle indagini meneghine, intanto, si stanno calendarizzando -non saranno sentiti prima di una dozzina di giorni, a quanto trapela – le audizioni dell’allenatore dell’Inter Filippo Inzaghi, del vicepresidente del clubnerazzurro Javier Zanetti e del calciatore rossonero Davide Calabria, i primi testimoni (nessuno è indagato) che sfileranno in procura; poi sarà la volta dell’interista Hakan Calhanoglu e Milan Škriniar attuale difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale slovacca, anche loro estranei all’indagine ma tirati in ballo da alcune conversazioni intercettate.