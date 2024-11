Campania: Avs, ‘no alla legge elettorale Pd, basta capibastone’

1 Novembre 2024

Roma, 1 nov (Adnkronos) – “In merito alla proposta di sbarramento prevista nella legge elettorale avanzata dal Pd nel Consiglio regionale della Campania, esprimiamo la nostra totale contrarietà”. Lo dicono il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e del senatore Peppe De Cristofaro di Sinistra italiana, di Avs.

“È inaccettabile il tentativo di far passare in fretta e furia un provvedimento che rischia di compromettere e comprimere la rappresentanza. Sembra, più che altro, un triste ‘mercato delle vacche’ e un regolamento di conti interno che troviamo indecoroso -proseguono-. Pur avendo raggiunto oltre il 7% alle ultime europee in Campania Avs si batterà sempre per dare rappresentanza ai territori, ai cittadini e a tutte le identità culturali e politiche”.

“L’idea di realizzare una Campania dei capibastone non ci piace e non l’appoggeremo. Per questo invitiamo il Pd e le altre forze progressiste della Campania a ritirare questa proposta e aprire un confronto con le altre forze della coalizione prima che le rotture politiche diventino gravissime”, concludono.