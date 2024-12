Centrodestra: La Russa, ‘all’inizio Berlusconi diceva a Fini ‘vieni a lavorare con me, sei bravo’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Me presente, Berlusconi dice a Gianfranco, tu sei veramente bravo, davvero, tu potresti venire a lavorare per me, questo per Berlusconi era davvero il massimo…”. Lo racconta Ignazio La Russa, alla presentazione in Sala Nassiryia alla conferenza stampa sul libro ‘Quella meteora a destra. Fini contro Fini: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia’, di Carmelo Briguglio’, raccontando di un “rapporto ottimo” agli inizi tra l’ex leader di An, Gianfranco Fini, e il fondatore azzurro, Silvio Berlusconi.