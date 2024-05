Ciclismo: Cassani torna a commentare il Giro, ‘favorito Pogacar, tra italiani attenti a Caruso’**

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “In questo Giro d’Italia c’è una grande stella: Tadej Pogacar. E’ l’uomo da battere ed è nettamente il favorito”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ct della Nazionale Davide Cassani, che torna a commentare la Corsa Rosa dalla postazione della Rai dopo 11 anni. Nettamente favorito “anche perché -continua Cassani- mancano gli altri big. Ora debutta al Giro, ma ha già vinto due Tour de France ed è arrivato due volte secondo, quando ha fatto una grande corsa a tappe non è mai uscito dai primi tre. E soprattutto ha dimostrato di essere in grande forma perché quest’anno le corse le ha vinte quasi tutte. Il percorso lo favorisce? Mah. Qualsiasi percorso va bene a Pogacar, e poi ci sono le due cronometro, diversi arrivi in salita. Lui è adatto a tutto”.

Anche sugli sterrati lo sloveno dà la polvere a chiunque: “abbiamo visto tutti cosa ha fatto alla Strade Bianche”, vinta staccando tutti a 81 km dall’arrivo a Siena. Tra gli italiani “c’è il nostro sempre presente Damiano Caruso, però a cosa interessante è che al suo fianco ci sarà Antonio Tiberi, che è un ragazzino di 22 anni che potrebbe lottare per le posizioni di vertice. Siamo tutti curiosi di vedere come si comporterà in questo suo primo giro d’Italia. Però ha già fatto due giri di Spagna, quindi sa già cosa l’aspetta”.