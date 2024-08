Cittadinanza: Ciani, ‘Tajani ha ragione, la soluzione è facile se si esce da stereotipi’

21 Agosto 2024

Roma, 21 ago (Adnkronos) – “Ha ragione Tajani, bisogna svegliarsi perché il mondo è cambiato! La nostra legge sulla cittadinanza risale al 1992, l’anno dello scoppio della guerra in Jugoslavia, di mani pulite e di Salvatores che vince l’Oscar con Mediterraneo”. Lo dice Paolo Ciani, all’Adnkronos, a proposito del dibattito sulla cittadinanza.

“Il mondo è decisamente cambiato ed è importante che un leader di centrodestra si dica disponibile a cambiare una legge desueta come questa. Se si esce da contrapposizioni ideologiche, definizioni stereotipate (di cui pochi conoscono la reale ricaduta) e si pensa alla realtà del Paese e al bene delle persone è più facile trovare una soluzione”, spiega ancora il vice capogruppo del Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos, che a Montecitorio ha depositato una sua Pdl sulla cittadinanza.

“Peraltro la mia proposta di legge parte da una intelaiatura che buona parte di Forza Italia ha già votato sei anni fa, su questo ha ragione Renata Polverini: se si vuole, la strada si trova rapidamente. Su un punto non concordo con lui, che la legge non sia una priorità per il nostro Paese: basta continuare a lasciare nel limbo – identitario, giuridico, di futuro- un milione di bambine e bambini nati in Italia…”, conclude Ciani.