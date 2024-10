‘Come un’onda contro la violenza sulle donne’, la campagna di Rai Radio 1 e GR a Roma Tre

22 Ottobre 2024

oma, 21 ott. (Adnkronos) – Girare l’Italia per raccontare e sensibilizzare il pubblico e in particolare i più giovani, facendo emergere tutti gli aspetti della violenza sulle donne, grazie anche alle testimonianze dei centri antiviolenza attivi sul territorio da decenni. Questo è l’obiettivo di “Come un’onda contro la violenza sulle donne”, la campagna itinerante che Rai Radio 1 e GR porta avanti da novembre 2023 e che durerà oltre un anno raggiungendo università, piazze, associazioni, scuole, aule dei tribunali, carceri etc, con la costante partecipazione di studenti di tutta Italia.

Per la tappa del 24 ottobre all’aula Magna di Lettere dell’Università di Roma Tre dalle 9 alle 15, il team di Radio 1 e GRR sarà accompagnato da Adnkronos, che presenzierà al dibattito e ne rilancerà contenuti ed interventi. Si parlerà, tra l’altro del ruolo dell’Europa nel contrasto alla violenza e della responsabilità dell’informazione, attraverso autorevoli voci in presenza o in collegamento, anche per fornire uno “sguardo sul mondo”.

Sei ore di dibattito, alternato anche a momenti di musica e teatro, che saranno introdotte da Elena Paba, coordinatrice della campagna di Rai Radio 1 GR, e si apriranno con gli interventi di Massimiliano Fiorucci e Anna Lisa Tota rispettivamente Magnifico Rettore e Prorettrice Vicaria con Delega al Coordinamento delle attività di Terza Missione dell’Università di Roma Tre, Francesco Pionati Direttore Rai Radio1 e GR, e Mia Grassi capo redattrice centrale Adnkronos.