Comunali: Battilocchio, ‘confermano centralità Fi, successo per moderati’**

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Questa tornata di elezioni amministrative conferma la fiducia degli italiani nella coalizione di centrodestra e l’assoluta centralità di Forza Italia, che ne è il cuore e risulta decisiva in tutte le città. Vengono confermati dai cittadini sindaci e amministratori di grande qualità e hanno particolare successo quelli di area moderata, come per esempio Carlo Masci che ha vinto al primo turno a Pescara e oggi Walter Tesauro, a Caltanissetta, che consente a Forza Italia di confermarsi primo partito”. Così Alessandro Battilocchio, responsabile nazionale del settore elettorale di Forza Italia, in una nota.

“I successi a Lecce e Rovigo, due città che avevano sindaci uscenti del centrosinistra, dimostrano che i cittadini scelgono la concretezza e l’esperienza. Il voto conferma il trend che era già emerso in occasione delle Europee e che consideriamo estremamente positivo: il nostro sistema politico sta tornando bipolare, la sfida è tra la coalizione di centrodestra, una coalizione che governa da 30 anni sulla base di un programma e di valori comuni, e una sinistra che però è costretta a inseguire posizioni sempre più radicali”, conclude.