Consulta: Calenda, ‘non voteremo mai nome senza accordo complessivo, ma stop Aventino’

11 Ottobre 2024

Roma, 11 ott (Adnkronos) – Questo scontro continuo e inutile sta determinando il blocco dell’elezione dei giudici della Corte Costituzionale. La Meloni ha provato una forzatura contraria allo spirito della norma che vuole un accordo ampio per assicurare l’equilibrio della Corte. Con le altre opposizioni abbiamo bloccato questo tentativo non partecipando al voto”. Lo scrive Carlo Calenda nella sua newsletter.

“È chiaro che l’Aventino non può però essere un sistema di opposizione continuo. Ho visto rivendicarlo in giro con paradossali richieste di ‘Aventino perenne contro i fascisti’. Il che dimostra tra le altre cose una scarsa conoscenza storica, avendo l’Aventino favorito la definitiva transizione del fascismo verso un regime dittatoriale”, prosegue il leader di Azione.

“Noi non voteremo mai un nome proposto dal Governo senza un accordo complessivo tra maggioranza e opposizioni. Ma questo accordo va attivamente ricercato. Da dicembre c’è il rischio che la Corte non sia più in grado di funzionare. Ed è un rischio che non si può correre”, conclude.