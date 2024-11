Cop29: Pichetto lancia collaborazione con Etiopia di misure adattamento**

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. – (Adnkronos) – “Con l’Etiopia si concretizza oggi la partnership bilaterale con il lancio della collaborazione mirata a sostenere il governo etiope nell’attuazione di politiche di adattamento concrete e sostenibili, offrendo supporto e collaborando nell’attivazione di misure in settori quali agroalimentare e gestione delle risorse idriche”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo all’evento presso il padiglione italiano sull’iniziativa Adattamento G7. Proprio oggi, alle 15.30, il ministro ha in programma presso l’incontro bilaterale con il vice ministro per la pianificazione e lo sviluppo della Repubblica Federale democratica d’Etiopia, Seyoum Mekonen.