Corruzione: Renzi, ‘su Toti sono garantista, anche se all’opposizione’

7 Maggio 2024

Roma, 07 mag. – (Adnkronos) – “Noi siamo all’opposizione di Toti e ciononostante siamo garantisti. Non commentiamo le indagini né negli arresti né gli avvisi di garanzia. Commenteremo a tempo debito la sentenza, qualora ci arriveremo. Non ho mai ritenuto che un provvedimento giudiziario dovesse automaticamente influire sulla vita democratica del paese, vale per gli avvisi di garanzia e tutto il resto”. Così Matteo Renzi, a margine degli Stati generali dei commercialisti in corso a Roma.