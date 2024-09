Covid: Ronzulli, ‘commissione non è tribunale o inquisizione’nè no vax’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Questa commissione non è e non vuole assolutamente essere un tribunale o un’inquisizione. Soprattutto non è una commissione ‘no vax’. Il nostro obiettivo è far luce e verificare se siano o meno stati commessi errori durante l’emergenza Covid, per evitare che in futuro possano essere ripetuti”. Così Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, dopo aver partecipato alla seduta di insediamento della commissione parlamentare di inchiesta sull’emergenza Covid.

“Se questo accertamento non lo fa il Parlamento, chi lo deve fare? Spiace che il Pd e Avs -conclude l’esponente azzurra-non si siano presentati, anche perché l’Aventino non ha mai pagato”.