D-Day: Sunak, ‘errore non restare in Francia più a lungo, me ne scuso’

7 Giugno 2024

Londra, 7 giu. (Adnkronos) – Rishi Sunak si è scusato per aver lasciato in anticipo gli eventi dell’anniversario del D-Day per prendere parte a un’intervista televisiva, ammettendo che è stato “un errore non rimanere in Francia più a lungo”. Il primo ministro britannico è stato pesantemente criticato per aver consentito al ministro degli Esteri, David Cameron, di prendere il suo posto nella cerimonia del tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Omaha, mentre lasciava la Normandia per registrare una parte della sua intervista che sarà trasmessa la prossima settimana da Itv.

“Ho profondamente a cuore i veterani e sono stato onorato di rappresentare il Regno Unito in una serie di eventi a Portsmouth e in Francia negli ultimi due giorni e di incontrare coloro che hanno combattuto così coraggiosamente”, ha scritto su X il premier. “Dopo la conclusione dell’evento britannico in Normandia, sono tornato nel Regno Unito. Riflettendoci, è stato un errore non restare in Francia più a lungo – e me ne scuso”. Gli attivisti conservatori – scrive il Guardian – hanno reagito con furia alla vista di Cameron al fianco dei leader francese, tedesco e statunitense, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Joe Biden, e uno di loro ha affermato che la cosa li ha lasciati in dubbio se “prendersi la briga di continuare la campagna”.

Sunak è stato costretto a scusarsi dopo che il presentatore di Itv Paul Brand ha confermato a News at Ten che il primo ministro era tornato dalla Normandia per l’intervista. Brand ha detto che Itv stava intervistando tutti i leader del partito e stava lavorando da tempo per assicurarsi un appuntamento con Sunak. “Oggi era lo slot che ci hanno offerto”, ha detto. “Non sappiamo perché”. Ovviamente, non sono mancate, stamattina , le critiche dell’opposizione.