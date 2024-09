Ddl Sicurezza: Mauri (Pd), ‘anche Coldiretti contro governo su canapa’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il governo ascolti il grido d’allarme degli agricoltori e torni indietro sulla norma del ddl sicurezza che affossa la filiera della canapa industriale”. Così il deputato democratico, responsabile nazionale Sicurezza del Pd, Matteo Mauri. “Oggi – aggiunge – anche Coldiretti critica duramente il governo per aver introdotto una norma che ucciderà un intero comparto imprenditoriale composto da migliaia di imprese, agricole e non solo, e di oltre 10.000 lavoratori”.

“Cioè esattamente quello che abbiamo detto in Aula alla Camera come Pd. E su cui ieri il Capogruppo di FdI Foti ha provato inutilmente a replicare. Peraltro – sottolinea Mauri – parliamo di un settore trainato dai giovani che vengono penalizzati ingiustamente e a cui vengono messi in discussione ingenti investimenti. Chiediamo al governo un ravvedimento e una marcia indietro nel corso dell’esame al senato. Se la maggioranza non vuole ascoltare noi ascolti Coldiretti e tutte le altre associazioni di imprenditori agricoli della canapa”.