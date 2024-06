Dl Cybersicurezza: Siracusano (Fi), ‘nuova legge rafforza sistemi difesa Stato’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Con il via libera da parte dell’Aula del Senato il ddl sulla cybersicurezza è legge. Ringrazio, da parte del governo e del sottosegretario Alfredo Mantovano, i gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione che tanto a Palazzo Madama quanto a Montecitorio hanno mostrato senso di responsabilità in merito ad un provvedimento urgente, che affronta questioni allarmanti”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula al Senato.

“Siamo tutti consapevoli del bisogno di rafforzare i sistemi di difesa dello Stato rispetto agli attacchi cyber che si sono moltiplicati negli ultimi tempi, soprattutto in seguito all’aggressione all’Ucraina e all’attacco a Israele del 7 ottobre. E questa norma va proprio in questa direzione. Ringrazio il Parlamento che non solo ha agevolato un iter spedito per approvare queste misure, ma ha anche contribuito al miglioramento del testo, oggi più efficace rispetto alla stesura iniziale. Questo provvedimento non ha l’ambizione di risolvere tutti i problemi, perché la sfida cibernetica che abbiamo di fronte è assai complessa, ma ha il merito di avviare un percorso e di modernizzare strumenti fermi ad oltre 20anni fa. Non ci fermiamo qui, ma andremo avanti con ulteriori iniziative e mettendo in campo ulteriori risorse”.