Droga: Mantovano, ‘impegno governo per antidoto a Fentanyl, ma no a esperimenti’

9 Maggio 2024

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il Naloxone, possibile antidoto per il Fentanyl, “è sicuramente un farmaco salvavita, prodotto in quantità ridottissime da un’azienda che si trova fuori dal territorio nazionale. Vi è una esigenza molto forte che sia in dotazione alle forze dell’ordine, quindi immaginiamo un avvio di ordinativi graduale per arrivare in tempi ragionevoli a dotare tutte le forze dell’ordine che fanno i controlli. Si tratta di una forte esigenza condivisa dai ministeri dell’Interno e della Salute, che stanno lavorando perché sia soddisfatta il primo possibile”. Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi sull’aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici.

Mantovano ha tuttavia fatto subito una precisazione per evitare “messaggi fuorvianti”: il fatto che esista il Naloxone non deve tradursi in un “si può fare l’esperimento perché c’è antidoto”, testando così una sostanza che “ha effetti devastanti”.