Droga: Mantovano, ‘rischio Fentanyl esca da circuiti controllati c’è, massima attenzione’

9 Maggio 2024

Roma,9 mag. (Adnkronos) – I rischi di diffusione del Fentanyl si annidano soprattutto nei circuiti internazionali, dunque c’è tranquillità su eventuali ‘fughe’ della sostanza dagli ospedali? “No, non stiamo tranquilli perché questa sostanza è presente nella farmacopea -è un anestetico, un analgesico come la morfina- dunque il rischio di diffusione fa essere molto più accorti, per custodire i prodotti che la contengono in modo più cauto e prudente e anche per consegnarla in circuiti rigorosamente controllati. Su questo c’è l’impegno del ministero della Salute, delle Regioni, degli ospedali e delle farmacie. Però l’attenzione perché si evitino furti c’è, perché c’è questo rischio”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante una conferenza stampa sull’aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici a Palazzo Chigi.