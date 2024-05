Droghe: Mantovano, ‘a lavoro per conferenza nazionale nel 2025’ (2)

9 Maggio 2024

(Adnkronos) – La Conferenza alla quale si lavora per il prossimo anno sarà focalizzata sulle dipendenze a 360 gradi, “per un aggiornamento sullo stato delle dipendenze in Italia non solo di droghe ma anche di alcol, fumo, gioco d’azzardo, prodotti del web – spiega Mantovano-. Vogliamo che sia un confronto di esperienze, sia positive che negative, anche con le altre nazioni. Una conferenza tra tutti i soggetti interessati, qualunque siano le loro posizioni. Dovrà essere un confronto libero con l’obiettivo di ottenere risultati in termine di prevenzione”.