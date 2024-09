Editoria: M5s a Giuli, ‘subito risposte a filiera libro, voltare pagina’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Sosteniamo convintamente le sacrosante rivendicazioni che la filiera del libro rivolge ad Alessandro Giuli. Il neoministro ha il dovere di segnare una netta discontinuità rispetto al disastroso suo predecessore, anche su questo fronte. In manovra metteremo in campo ogni strumento utile a dare a editori, librai e bibliotecari le risposte che chiedono. Ma già nel decreto Omnibus al Senato abbiamo presentato emendamenti per dare sostegno e assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico”. Così i deputati M5S in commissione Cultura Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato.

“È chiaro però che serve un intervento di Giuli per accogliere queste proposte, per ripristinare il fondo speciale per le biblioteche e intervenire sul credito d’imposta. Bisogna agire prontamente e il M5S c’è. Ad Alessandro Giuli chiediamo una sola cosa: prestare ascolto alle categorie del mondo culturale provate da due anni disastrosi e voltare definitivamente pagina rispetto al passato”, concludono i deputati pentastellati.