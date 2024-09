Egitto: italiani feriti, Farnesina ‘attivata ambasciata’

15 Settembre 2024

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “L’ambasciata d’Italia in Egitto d’intesa con la Farnesina, si è subito attivata e segue il caso dell’incidente di autobus che vede coinvolti alcuni connazionali. Il console italiano in Egitto è in viaggio verso Suez per l’assistenza. Il ministro Antonio Tajani è subito stato informato. Per informazioni contattare 00201006690079”. Così, su X, la Farnesina, in merito all’incidente che ha convolto un autobus sulla strada da Suez al Cairo, su cui viaggiavano degli italiani che sono rimasti feriti.