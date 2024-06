Europee: Avs chiude a Torino con Bonelli e Fratoianni, in collegamento Ilaria Salis

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Domani giovedì sera 6 giugno a Torino, chiuderemo la campagna elettorale per le europee e per le regionali con la manifestazione nazionale di Alleanza Verdi Sinistra. Dalle ore 19 in poi in Piazza Castello. Si legge in una nota di Avs.

Il programma della serata prevede gli interventi di Alice Ravenale, Roberto Tricarico, Manon Aubry, Benedetta De Marte, Cristina Guarda, Leoluca Orlando, Ignazio Marino, Mimmo Lucano, Roberto Salis, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni. In collegamento da Budapest Ilaria Salis.

Coordinano: Benedetta Scuderi e Andrea John Déjanaz. Concerto con con Checco, Carota e Bebo de Lo Stato Sociale, Modena City Ramblers, Orchesta di ritmi moderni Arturo Piazza. Italiani. Carlone, Li Calzi, Righeira. Morino Combo. Oskar degli Statuto e Dario dei RimozioneKoatta.