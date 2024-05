Europee: Calenda, ‘con Ucraina senza se e senza ma, questa è nostra parte’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “In molti casi la politica internazionale ti pone davanti a questioni complesse e responsabilità condivise. In altri casi il male e il bene sono chiaramente distinguibili. Siamo con i cittadini di Tbilisi che vogliono essere europei. Siamo con gli Ucraini che si battono e muoiono per la libertà. Siamo con le donne e i ragazzi iraniani che si ribellano alla dittatura teocratica. Senza se e senza ma. Senza evocare a sproposito la pace, senza candidare uno ‘contro’ e uno ‘per’. Questo è il crinale che divide la politica in Europa e nel mondo. Noi sappiamo da che parte stare”. Così Carlo Calenda su twitter.