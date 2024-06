Europee: Cantalamessa (Lega), ‘da Pd polemiche inutili su Castiello’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Da un Pd in crisi di visibilità e temi arrivano allarmismo ingiustificato e polemiche sterili. Così succede in Campania, dove la sottosegretaria Castiello viene attaccata senza motivo. Inutile ricordare ai compagni che si vota facendo una croce e che la Decima è un reparto della Marina Militare italiana. Non accettiamo lezioni di democrazia da chi non concede agli avversari politici la libertà di esprimersi, che è prevista dalla Costituzione”. Così il senatore campano Gianluca Cantalamessa, responsabile Antimafia della Lega, replicando a Sandro Ruotolo.