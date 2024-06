Europee: Decaro, ‘affidata responsabilità enorme, continuerò ad essere ‘sindaco”

10 Giugno 2024

Bari, 10 giu. – (Adnkronos) – “Grazie. Di fronte a un risultato come questo è difficile trovare le parole giuste. L’affetto e la fiducia che mi avete consegnato mi affidano una responsabilità enorme”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci uscente, commentando il suo risultato personale alle elezioni europee: quasi 500 mila preferenze ottenute nella circoscrizione meridionale che hanno contribuito al successo del Partito democratico. “Dai piccoli paesini e dalle grandi città, dai giovani e dagli anziani, dai sindaci, dai consiglieri comunali, dagli amministratori tutti, dai sostenitori di sempre e da chi mi ha conosciuto solo in questi ultimi mesi”, aggiunge. “Vi porto tutti nel cuore. Continuerò ad essere ‘il sindaco’ che avete conosciuto e che avete scelto, solo di una comunità più allargata. Abbiamo tanto lavoro da fare in Europa per il Sud – sottolinea Decaro – ma non abbiamo paura, perché i sindaci sanno che dal giorno dopo le elezioni si comincia a lavorare per non tradire la fiducia di chi ti ha votato. Vi porterò con me, primi cittadini d’Europa”.