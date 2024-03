Europee: domani Sud Chiama Nord presenta alleanza per urne

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Si svolgerà domani, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, una conferenza stampa promossa da Sud chiama Nord. Alla conferenza interverranno il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, insieme alla presidente Laura Castelli, Francesco Gallo e ai rappresentanti della seconda forza politica alleata che aderisce alla lista ‘Libertà’. “Questa alleanza – si legge in una nota di ScN – rappresenta un passo fondamentale nel percorso verso le elezioni europee nel segno di un impegno comune rispetto alla necessità di affrontare alcuni temi centrali per la libertà dell’Italia rispetto ad una visione Eurocentrica”. La conferenza di domani segue quella della scorsa settimana, durante la quale è stata ufficializzata l’alleanza con il Partito Popolare per il Nord, fondato da Roberto Castelli, segretario federale e ex ministro della Giustizia.