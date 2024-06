Europee: Meloni, ‘per affluenza bassa si rifletta su Europa distante da cittadini’**

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “La partecipazione alle urne apre una riflessione sul ruolo dell’Europa. L’affluenza bassa è un dato che non riguarda solo l’Italia ma è un tema che colpisce tutto il Continente. È un dato che fa riflettere. L’Europa viene percepita come distante con politiche non condivise dai cittadini, si vede dai risultati”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl 102.5.

“Penso -ha ribadito la premier- che serva un’Europa più capace di ascoltare i cittadini, meno invadente nella vita delle persone, ma che si occupi delle grandi materie che le competono. Penso che il dato di affluenza non vada visto tanto in rapporto alla nostra politica nazionale ma in rapporto a un’Europa che molti cittadini non considerano importante. Non viene percepita come una cosa che riguarda tutti i cittadini, e questa è una riflessione che l’Europa deve fare”.