Europee: Meloni, ‘trasformeremo entusiasmo in benzina per i prossimi mesi’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Saremo assolutamente in grado di trasformare questo entusiasmo in benzina per i prossimi mesi, perché ne avremo bisogno. E’ commovente quello che è successo oggi, voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato ma soprattutto tutti quelli che hanno capito il messaggio che stavamo mandando”. Lo ha detto Giorgia Meloni, concludendo il suo intervento al comitato di Fdi.