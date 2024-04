Europee: Morassut, ‘sosterrò Matteo Ricci’

20 Aprile 2024

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Non mi occupo della composizione delle liste. Sosterrò la capolista, tanto più se sarà la segretaria. E poi Matteo Ricci. Ricci è un ottimo sindaco, riconosciuto e fuori dalle correnti. Un dirigente nazionale espressione di un rinnovamento del gruppo dirigente”. Lo afferma Roberto Morassut, deputato del Pd.

“E non è certo lui -aggiunge- che affolla le nostre liste, come riportato da indiscrezioni raccolte da alcuni resoconti giornalistici. Arricchirà la lista senza far danni a nessuno, anzi, raccogliendo un buon consenso esterno. Adesso, oltre che di liste, occorre costruire una forte proposta politica del Pd per l’Europa parlando di pace, del Pnrr smontato dalla destra, di infrastrutture davvero utili Mezzogiorno e non di progetti strampalati per opere faraoniche, di transizione ecologica, di città e periferie”.