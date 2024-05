Europee: Schlein, ‘no a destra nazionalista, mette a rischio fondamentali democrazia’**

4 Maggio 2024

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Se siamo qui a firmare insieme questa dichiarazione con tutta la famiglia socialista per rimarcare anche i nostri valori comuni, non solo dire no ad alleanze con la destra nazionalista, ma anche perchè no”. Così Elly Schlein a Berlino per un evento Pse in vista delle europee. “Perchè si mettono a rischio alcuni fondamentali della nostra democrazia come purtroppo si è visto in alcuni paesi europei”.