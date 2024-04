Europee: Scotto, ‘da Vannacci vasto programma che puzza di fascismo’

27 Aprile 2024

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Qui c’è un Generale che si candida alle europee. Ed ha un vasto programma. Riabilitare Mussolini perché un grande statista. Introdurre classi differenziate per bambini disabili Certificare l’identità bianca della nazione. Non credo che scherzi. Il suo è un vasto programma. Non uso mai la parola a caso: ma la puzza di fascismo si sente lontano un miglio. Con buona pace dei minimizzatori. La cui cifra prevalente o è la vigliaccheria o la complicità”. Lo afferma Arturo Scotto, deputato del Pd, a proposito della candidatura di Roberto Vannacci.