Europee: va avanti lavoro per lista ‘Stati uniti d’Europa’, domani tavolo **

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Domani nuova riunione di Più Europa, Italia Viva, libdem per la lista’ Stati Uniti d’Europa’ per le elezioni dell8 e 9 giugno. Un tavolo “operativo”, si spiega, dopo che oggi si dovrebbero concludere i lavori sul programma. Ieri si è riunita la Direzione di Più Europa in cui si è confermata la linea di andare avanti il lavoro per una lista di scopo, come l’ha definita più volte Riccardo Magi, in grado di competere per superare la soglia di sbarramento. Nella riunione c’è stato chi come Federico Pizzarotti, si riferisce, ha richiamato alla necessità di coinvolgere anche Azione nel progetto sebbene fin qui da parte di Carlo Calenda non siano arrivate risposte positive.