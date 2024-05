Family business forum, Mandelli (Bper): “Ruolo della banca come partner nel lungo periodo”

9 Maggio 2024

Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – “Il ruolo della banca è sempre delicato e credo molto a una veste come partner dell’impresa, nel lungo periodo e non mordi e fuggi: un ruolo di ascolto, perché ogni azienda è diversa e ha proprie e peculiarità”. L’analisi è di Marco Mandelli, chief corporate e investment banking officer di Bper, e la espone durante il Family business forum, incontro su passaggio generazionale e fondazioni di famiglia, nella sede della Camera di commercio di Lecco. “Per noi è importante ascoltare, capire e indirizzare in questi momenti di continuità”, prosegue Mandelli.

“Lo si fa attraverso gli strumenti e i prodotti che una banca con la dimensione come Bper è in grado può mettere in campo. Noi, in particolare, con la divisione corporate investment banking, siamo in grado di accompagnare aziende in quei momenti di discontinuità o nei momenti in cui vogliono crescere, oppure andare sul mercato dei capitali: oggi, oggettivamente, non è una possibilità a disposizione non di tutto il parco delle banche italiane”, conclude Mandelli.