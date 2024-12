Fdi: domani taglio nastro Atreju, al via dibattiti con ministri

11 Dicembre 2024

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Quinto giorno domani per ‘Atreju – La via italiana’, fino a domenica 15 al Circo Massimo di Roma. Alle ore 14.30 ci sarà l’apertura completa del villaggio con il taglio del nastro. Alle 15 via ai dibattiti con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo che discuteranno di autonomia e premierato insieme ai governatori Michele De Pascale, Aberto Cirio e con Giosy Romano, coordinatore ZES Unica Mezzogiorno. Alle 16 i ministri Anna Maria Bernini (in collegamento) e Giuseppe Valditara si confronteranno sui modelli educativi con la sottosegretaria Paola Frassinetti.

Alle 17 il sottosegretario Alessio Butti dialogherà di innovazione con Enrico Bagnasco (ad Sparkle), Sabrina De Filippis (ad Mercitalia), Giulia Gasparini (direttore Amazon Web Services), Lorenzo Mariani (co-direttore generale Leonardo) e Francesco Salerni (direttore Terna). Alle 18 il ministro Guido Crosetto e il presidente della Camera Lorenzo Fontana si confronteranno con il vicesegretario di Azione Ettore Rosato, Stefano Pontecorvo, presidente Leonardo, e Andrea Margelletti, presidente Centro Studi Internazionale, sul tema della costruzione della pace. Alle 19 focus sulla crescita economica dell’Italia con i ministri Giancarlo Giorgetti e Tommaso Foti a dialogo con Luigi Marattin, deputato di Azione, e Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo. Alle ore 20 verranno presentati i libri di Luca Ricolfi sul politicamente corretto e di Giovanni Brussato sull’egemonia della Cina nei metalli rari. Alle 21 premio Atreju al cantautore Edoardo Vianello e ai giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini.