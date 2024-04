Fdi: Perissa, ‘no a violenza contro luoghi di aggregazione e confronto’

1 Aprile 2024

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Stanotte a Rieti, nella sede di Fratelli d’Italia, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per domare un piccolo incendio causato da un innesco rudimentale nella sede del coordinamento provinciale di Fdi. Nello specifico un innesco incendiario sul portone interno al condominio. L’innesco per fortuna non ha prodotto gravi danni, solo molto fumo e la bruciatura delle guarnizioni e del rivestimento del portone blindato. La sede, che ospita inoltre l’ufficio del questore della Camera dei deputati Paolo Trancassini, è stata già oggetto di scritte offensive alcuni giorni fa. Oltre ad esprimere la solidarietà mia e di tutto il coordinamento romano di Fdi a Paolo Trancassini e a tutti i militanti e simpatizzanti reatini, mi corre l’obbligo di constatare che la continua escalation di violenze che vede coinvolte le sedi territoriali di Fratelli d’Italia ci preoccupa e per questo ribadiamo il nostro netto no alla violenza politica che attacca i luoghi di aggregazione e di confronto. Mi aspetto che i partiti della sinistra prendano una chiara e netta posizione in merito e che ammettano che questo clima non è accettabile”. Lo afferma Marco Perissa, deputato e coordinatore romano di Fratelli d’Italia.