Firenze: Maraio, ‘il Psi sostiene Funaro’

20 Giugno 2024

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “I socialisti fiorentini sosterranno convintamente Sara Funaro a sindaco della città. Una scelta dettata dalle sue capacità di amministratrice che ha già avuto modo di mettere a disposizione del capoluogo toscano nella giunta uscente”. Lo ha detto Enzo Maraio, segretario del Psi, che è oggi impegnato in un tour elettorale nel fiorentino in vista dei ballottaggi ed ha incontrato in colloquio la candidata del centrosinistra a Firenze Sara Funaro.

“Non si può lasciare il campo alla destra in una città come Firenze, culla della cultura del nostro Paese -ha aggiunto-. È il momento, per il centrosinistra tutto e per i riformisti, di fare squadra. Sono certo che la competenza amministrativa, il buongoverno della città e l’esperienza personale premieranno la candidata giusta per Firenze”.